Внешнее кольцо КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют на полгода – схема

С 16 апреля по 15 октября 2023 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД. На участке между транспортной развязкой на пересечении с ЗСД и транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе (участок км 0-506 – км 10+561) будет перекрыто движение транспорта.

Движение автомобилей будет возможно только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении. В указанный период будут расширять проезжую часть дороги до шести полос на участке протяженностью 11 километров.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»