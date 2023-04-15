Участок федеральной трассы «Кола» до 17 апреля остался без освещения из-за аварии

Искусственное освещение перестало функционировать на 14–19 км федеральной трассы Р-21 «Кола». Об этом сообщили ivbg.ru в пресс-службе управления федеральными автомобильными дорогами «Северо-Запад».
Причина – авария на автозаправке на 17 км трассы. Владелец организации сообщил, что восстановление линии электроснабжения произойдет 17 апреля.
Водителей просят до этого момента проявлять особую бдительность в темное время суток, соблюдать скоростной режим.
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15.04.2023 18