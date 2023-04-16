В сгоревшей машине под Кингисеппом нашли тело

В сгоревшем автомобиле у реки Луга в деревне Сала Ленобласти обнаружили тело человека.

Автомобиль обнаружили в 20 метрах от берега. Сгорел кроссовер Mazda Tribute, внутри находился труп 42-летнего жителя деревни Пулково в Кингисеппском районе.

С места происшествия изъяли фрагмент ружья и обгоревшую стеклянную бутылку. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.