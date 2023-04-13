Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину предъявлено очередное обвинение  

Следственный комитет предъявил еще одно обвинение бывшему зампредседателя правительства Ленинградской области Михаилу Москвину.

Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие установило, что полномочия экс-чиновник превысил будучи председателем высшего органа управления Фондом защиты прав дольщиков Ленобласти — наблюдательного совета. Москвин специально давал указания руководству фонда формировать техзадание и другие документы для повторного заключения контрактов на подготовку проектно-сметной документации для завершения строительства ЖК «Щегловская усадьба», «Шотландия» и других проблемных объектов.

По сути, Москвин мог подкорректировать ранее разработанные проекты, сэкономив бюджетные деньги и время, но игнорировал доклады коллег и делал все по-своему. Всего из бюджета на это выделили не менее 330 миллионов рублей.

Это уже третье уголовное дело, возбужденное в отношении Москвина. Напомним, Москвина задержали в начале марта. Позже его отправили под стражудо 2 мая.