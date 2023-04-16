Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с Пасхой

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов поздравил православных христиан с Пасхой.

Пасха — величайший праздник для православных верующих. Ведь его смыслы — победы жизни над тленом, духа над бренным, добра над злом, света над тьмой — это жизнеутверждающие начала и символы. Они связывают нас с вечностью, как мост над пропастью, путь к спасению, помогая осмыслить добрые дела, побороть страхи, признать ошибки, почерпнуть силы, идти вперед», — говорится в сообщении.

Он пожелал всем землякам счастливых встреч и единения, светлых мыслей и веры в будущее.