Александр Дрозденко поздравил всех православных жителей Ленобласти с Пасхой

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех православных жителей Ленобласти с праздником Светлого Христова Воскресения – Пасхой.

Глава региона отметил, что во все времена православная вера служила объединению страны, сплочению народа. И «сегодня она дает силы для преодоления трудностей, помогает быть терпимее и добрее друг к другу».

«Желаю всем жителям нашего региона, отмечающим сегодня Светлое Христово Воскресение, мира, здоровья и благополучия. Пусть яркий свет этого праздника наполнит каждый дом теплом и душевной радостью. Христос Воскресе!» — говорится в сообщении.