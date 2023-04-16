Синоптик Шувалов: на смену солнцу в Петербург придут дожди

Солнечные и теплые дни в Петербурге в скором времени могут сменить дождливые и промозглые будни, рассказал «Невским новостям» синоптик Александр Шувалов.

Пока в городе температура воздуха прогревается от +10 до +14 градусов, а по объему солнца 2,5 недели апреля уже сравнялись по показателям со всей прошедшей зимой. Осадков в Северной столице не ожидается еще, как минимум 5–6 дней, вплоть до начала следующей рабочей недели.

«Только на рубеже 23–25 апреля, когда циклоны вернутся на свое законное место на северо-западе Европы, можно ожидать переход к облачной погоде с дождями. Но это пока не 100-процентная вероятность, а лишь 70-процентная», — спрогнозировал Александр Шувалов.