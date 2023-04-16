Водитель был пьян: стали известны подробности ДТП у Пикалево, в котором погиб ребенок

Ранее ivbg.ru сообщал, что в аварии под Пикалево в Бокситогорском районе Ленобласти погиб мальчик.

В полиции рассказали обстоятельства смертельного ДТП. По уточненным данным, на 10-й линии СНТ «Металлург-2» 34-летний водитель не справился с управлением и въехал в забор, отчего машина перевернулась в кювет.

Вместе с мужчиной в салоне находился его шестилетний сын. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Алкотестер показал у водителя состояние опьянения 0,466 промилле. Возбуждено уголовное дело. Известно, что в 2022-м он был осужден за оскорбление представителя власти и приобретение, хранение и транспортировку наркотиков.