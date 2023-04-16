На Ласковом пляже в Петербурге спасли еще одного тюлененка

В Фонд друзей балтийской нерпы доставили еще одного подопечного.
Истощенного тюлененка нашли на Ласковом пляже в поселке Солнечное. Пользователи соцсетей уже подбирают для ластоного имя. Среди вариантов — Кулич (для мальчика) или Пасха (для девочки).
Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.
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