За 2022 год в России утекло более 660 млн персональных данных

Число утекших персональных данных по итогам прошлого 2022 года в России составило 667,6 млн, что в 4,5 раза превышает население страны.

Об этом сообщается в исследовании InfoWatch, которое есть в распоряжении ТАСС.

При этом почти в три раза меньше стало сообщений об утечке сведений, составляющих государственную тайну — ее доля в 2022 году составила 1,5%. При этом, доля утечек, связанных с коммерческой тайной, наоборот, удвоилась в сравнении с 2021 годом и составила 9,1%.

Наименьшую долю утекших данных составила платежная информация (0,5%), наибольшую — персональные данные (88,9%).