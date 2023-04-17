Во Всероссийской ярмарке трудоустройства приняло участие 13 тыс. ленинградцев

Соискателям представили более 7,1 тыс. вакансий 315 работодателей. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в июне

Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» прошла на 20 площадках во всех районах Ленобласти в рамках нацпроекта «Демография». Участие в ней приняли безработные и ищущие работу, а также старшеклассники и учащиеся учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые получили возможность побывать на экскурсиях на предприятиях области. Особое внимание было уделено возможностям трудоустройства молодых специалистов.

«Средний возраст работников предприятий Ленинградской области – старше 40 лет. Молодые кадры сегодня нужны всем. Поэтому наряду с работодателями к проведению ярмарки были привлечены эксперты, которые помогали выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства», – рассказала председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Вам будет интересно Более 200 ленинградцев с начала года осваивают новые профессии в рамках нацпроекта Освоение новых профессий идет в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Всего в 2023 году планируется обучить не... 12.04.2023 136

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.