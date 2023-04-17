Стоимость внутренних авиаперевозок в России в 2023 году может вырасти на 15-30%, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — передает слова Чалика РИА Новости.