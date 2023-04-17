Авиабилеты по России в этом году могут подорожать на 15-30%

Автор: Гузель Галимова
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Стоимость внутренних авиаперевозок в России в 2023 году может вырасти на 15-30%, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — передает слова Чалика РИА Новости.

Он отметил, что также можно будет ожидать и сокращения количества рейсов.

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