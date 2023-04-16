Россиянам рассказали о самых бюджетных туристических местах в этом году

Автор: Гузель Галимова
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Россиянам перечислили самые бюджетные туристические направления в 2023 году.

При составлении рейтинга учитывалось доступность жилья, стоимость продуктов, транспорта, наличие туристических объектов. В результате первое место занял Ереван. Вторым наиболее выгодным туристическим направлением стал Баку, за ним в рейтинге следуют Бангкок, Ханой, Сеул и Мадрид. Далее – Будапешт, София, Пекин, а завершает топ-10 Вена. Об этом сообщает «ТурПром».

Общая средняя стоимость на жилье в этих странах составляет 15-17 долларов, на продукты – около 13 долларов.

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