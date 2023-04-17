Восемь машин и медоборудование отправили бойцам в зону СВО из Ленобласти

Ленинградская область продолжает оказывать поддержку военнослужащим в зоне проведения СВО.

В этот раз бойцам передали восемь машин «Нива».

«Ребята на месте указали на дополнительные пожелания по технике и запчастям. Теперь, когда контакт налажен, можно будет более точно проводить сбор и подготовку как транспорта, так и любой другой техники», — рассказал депутат Заксобрания Ленобласти Саяд Алиев после визита в Мариуполь.

Также на фронт было доставлено медицинское оборудование: аппарат электронный с встроенным компрессором для проведения искусственной вентиляции легких, насос инфузионный шприцевой, концентратор кислорода, кардиограф и монитор пациента.