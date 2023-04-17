Маленькие пациенты из Ленобласти получат высокотехнологичную медпомощь

Благотворительный фонд «Круг добра» включил в перечень помощи кардиологические операции для детей.

В ближайшее время в фонд поступят заявки от первых 9 детей из Ленобласти, страдающих тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Расширение перечня «Круга добра» позволит большему количеству тяжелобольных детей получить столь необходимое лечение вовремя. Речь идет о сложных операциях с применением инновационных технологий. Безусловно, это поможет спасти не одну жизнь», — отметила заместитель главного врача Всеволожской клинической межрайонной больницы по детству и родовспоможению Мария Тюлькова

Фонд помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2021 году. В настоящее время у фонда более 5,3 тысяч подопечных.

Ранее стало известно, что назван способ увеличить размер алиментов.