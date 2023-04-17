В Ленинградской области отремонтируют загородные дороги

Было подписано соглашение между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом о ремонте подъездных дорог к городским садоводствам.

Дороги-подъезды в садоводства Ленинградской области будут обновлены — сообщает АБН. Речь идет о трех региональных трассах в Гатчинском и Лужском районах, и о почти 5 километрах подъезда к деревне Захожье в Тосненском районе.

Кроме того, обновятся три муниципальные дороги, в том числе дорога к Славянке, заезд в Красницы и дорога Выборгское шоссе — Пасторское озеро во Всеволожском районе. Работы будут исполнены в течение лета.

Фото: lenobl.ru

Ранее стало известно, что комплекты госсимволов за 19 млн рублей поставили Ленобласти.