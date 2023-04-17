Комплекты госсимволов за 19 млн рублей поставили Ленобласти

Комитет государственного заказа подпишет контракт со строительной компанией ООО «Монтажпроект».

ГБУ ДО Центр «Ладога» необходимо будет 274 комплекта госсимволов. В каждый входят: флаг России для уличного флагштока, сам уличный флагшток, настольные флагштоки с одним флагом, один протокольный флаг РФ, один большой герб и один малый герб — сообщает АБН.

Поставить все нужно до 20 мая 2023 года. Этим предположительно займется ООО «Монтажпроект», зарегистрированый 23 октября 2008 года в Санкт-Петербурге. Компания занимается недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

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