Россиян ждет дополнительный выходной на майские праздники

Эксперт объяснил, почему в этом году 8 мая будет нерабочим днем.

В этом году на майские праздники у россиян фактически будет дополнительный выходной — 8 мая. Он выпадает на понедельник. Решение сделать этот день нерабочим связано с переносом с новогодних каникул.

«По трудовому законодательству нерабочие праздничные дни в мае — это 1 мая и 9 мая. Правительством России принято решение о переносе выходного дня с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая», — рассказала эксперт РИА Новости.