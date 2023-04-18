Финансирование отрасли АПК в 2023 году будет увеличено почти на 0,5 млрд рублей

В этом году в бюджете региона финансирование АПК увеличено на 460 млн рублей и все платежи доведены до предприятий авансом.
«По итогам года АПК региона укрепил свои позиции. Сегодня агропромышленный комплекс — стратегический сегмент экономики региона. Наша задача — сохранить и приумножить производство и полностью обеспечивать продовольствием жителей области и других регионов России» — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По итогам 2022 года объем производства продукции АПК составил 369,6 млрд рублей (+ 44,3 млрд руб., 113,6% к 2021 году). Отметим, что АПК 47 региона занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока.
Напомним, что по итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.