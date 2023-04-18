Стартовал прием заявок на конкурс лучших управленческих практик «Смарт Диалог»

Участники из Ленобласти могут предложить свои идеи эффективных решений в сферах здравоохранения, социальной политики и образования.

Подать заявку на конкурс можно на платформе «Смартека» до 18 июня. Отбирать лучшие региональные практики в каждой номинации будут члены рабочих групп, в состав которых входят представители Агентства стратегических инициатив, АНО «Диалог», а также ведущие эксперты по каждому направлению.

Представить на конкурс можно уже реализованные проекты, которые показали измеримые результаты и способствуют достижению целей и решению задач национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».

Победителей выберут в 13 номинациях, определенных на основе популярных запросов граждан в интернете.

Фото: pxhere.com

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