ФНПР предложила отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше времени

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила позволить безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до пенсионного возраста, выходить на пенсию досрочно.
Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект «О занятости населения», который прошел первое чтение, передает «Ведомости» со ссылкой на документ. Такую возможность предпенсионерам предлагается дать при условии, что служба занятости не трудоустроит их в течение одного года.
Также профсоюзы предлагают внести в законопроект понятия
- «частично безработный», когда сотрудник нанят по трудовому договору, но по согласованию с руководителем его рабочее время меньше нормы, предусмотренной законом, а зарплата зависит от отработанных часов;
- «частично занятый», когда время работы сотрудника снижено вынуждено из-за разных обстоятельств — карантина, чрезвычайной ситуации или сокращения объемов производства.
Вам будет интересно
Пенсионер, официально сдающий квартиру в аренду, может лишиться социальной доплаты к пенсии. Это произойдет, если его ежемесячный доход превысит уровень...
13.04.2023 352