Ленинградская область третий год подряд становится лучшей по благоустройству

Жителей пригородов приглашают проголосовать за проекты по облагораживанию территорий в их населённых пунктах.

В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе 47.gorodsreda.ru пройдет голосование по выбору приоритетных территорий для благоустройства.

Известно, что в 2023 году в регионе будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях.

Основной принцип, которым руководствуется «Единая Россия» – активное вовлечение жителей региона в решение вопросов местного значения. Это и очные, и электронные публичные слушания, и привычка с максимальной активностью обеспечивать благоустройство дворов.

Фото: pxhere.com

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