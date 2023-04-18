Политик признался, что ему нравится игра, потому что в ней не нужно много думать.

Не так давно Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть, как депутат Госдумы Анатолий Вассерман играет на планшете в игру «с шариками», в этот момент находясь в зале для заседаний нижней палаты парламента — сообщает Мойка78.

По словам Вассермана, он начал играть еще до начала заседания. Политик признался, ему нравится игра, так как на ней не нужно много думать, при этом он не проводит с ней много времени.

Фото: tvcenter.ru

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