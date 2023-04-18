«Бессмертный полк» в этом году пройдет в новом формате

Массовое шествие планируют вывести за рамки только одной улицы.

Депутат Госдумы РФ Елена Цунаева сообщила, что в этом году «Бессмертный полк» выйдет за пределы привычного формата — сообщает 78.ru. Принято решение на этот раз уйти от формата одной улицы и одной площади и пойти шире.

— 9 Мая — это великий праздник. Основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своём герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, — сообщила Елена Цунаева.

Фото: Elena Dunn/globallookpress.com

Ранее стало известно, что пройти кастинг и принять участие в «Алых парусах» смогут жители Петербурга.