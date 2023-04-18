Пройти кастинг и принять участие в «Алых парусах» смогут жители Петербурга

Начало конкурса объявил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

На открытии и завершении праздничного концерта выступят лучшие молодежные творческие коллективы и исполнители. Их выберут в нескольких номинациях. Об этом сообщает piter.tv.

Принять участие в торжестве смогут дуэты, трио, квартеты, ансамбли, а также сольные исполнители в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку на участие можно до 22 мая по специальной форме.

Сам кастинг будет проходить в период с 5 по 8 июня: в нём примут участие все участники, подавшие заявки в срок.

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что школьница из Киришей стала призером Всероссийской олимпиады по праву.