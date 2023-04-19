Пенсионерам в России будут списывать долги в упрощенном порядке

Процедура списания долгов для пенсионеров станет намного проще. Соответствующий закону же разработан.
Как сообщает RG.ru, в правительстве поддержали инициативу, которая расширит применение внесудебных процедур по банкротству граждан.
Предлагается повысить до одного миллиона рублей порог, когда гражданин сможет пройти упрощенную процедуру без суда, а также расширить действие закона и на пенсионеров.
Законопроект предусматривает целый ряд мер, которые позволят расширить применение внесудебной процедуры банкротства физических лиц, — прокомментировал инициативу председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — В первую очередь возможность избавляться от долгов в упрощенном порядке получат социально незащищенные категории граждан, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия, — указано в законе.
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