Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей

Злоумышленники обманули бабушку по уже известной схеме с «безопасным счетом».
Как передает «Полиция Петербурга», во вторник, 18 апреля к правоохранителям обратилась 72-летняя жительница Северной столицы с заявлением неизвестные выманили у нее 3,5 миллиона рублей.
«Неизвестные неоднократно сообщали, что на ее имя пытаются оформить кредит, и необходимо все принадлежащие ей средства перевести на безопасный счет. После этого заявительница через различные банкоматы перевела на указанные неизвестными счета 3 500 100 рублей», — сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают.
Вам будет интересно
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы. Как сообщили 47news в региональной Аварийно-спасательной службе, около трех часов дня 18 апреля поступил сигнал, что...
18.04.2023 36