Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей

Злоумышленники обманули бабушку по уже известной схеме с «безопасным счетом».

Как передает «Полиция Петербурга», во вторник, 18 апреля к правоохранителям обратилась 72-летняя жительница Северной столицы с заявлением неизвестные выманили у нее 3,5 миллиона рублей.

«Неизвестные неоднократно сообщали, что на ее имя пытаются оформить кредит, и необходимо все принадлежащие ей средства перевести на безопасный счет. После этого заявительница через различные банкоматы перевела на указанные неизвестными счета 3 500 100 рублей», — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают.