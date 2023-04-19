В России выявлены случаи заражения новым штаммом Covid-19 из Индии

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Новая разновидность коронавируса «Арктур» найдена в России. Уже зафиксировано несколько случаев болезни. Как отметили в Роспотребнадзоре, штамм отличается высокой заразность, однако симптомы протекают в легкой форме.

«Арктур» не отличается высокой патогенностью – заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется. Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, — сообщает ведомство в своем Телеграм.