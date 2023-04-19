Учебники по истории с разделом об СВО поступят в школы 1 сентября

Новые школьные учебники по истории для старших классов, содержащие раздел о спецоперации, поступят в школы к 1 сентября.

Учебники в настоящее время находятся в стадии разработки, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — сказала Васильева.