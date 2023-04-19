На детской площадке в Буграх обнаружили подозрительный предмет с торчащими проводами

Подозрительную коробку с проводами обнаружили на детской площадке на Школьной улице в Буграх Всеволожского района Ленобласти.
Специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» обследовали подозрительный предмет. Коробка с проводами оказалась муляжом, не представляющим опасности, сообщила пресс-служба Росгвардии по СЗФО.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Сейчас правоохранительные органы выясняют происхождение муляжа и устанавливают лиц, установивших его.
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