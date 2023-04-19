Арестован дядя девочки, найденной мертвой в ручье на окраине Тихвина

Тихвинский городской суд арестовал молодого дядю девочки, чьё тело было найдено в ручье на окраине Тихвина Ленобласти. В следственном изоляторе он проведёт минимум два месяца.
По версии следствия, 19-летний родственник неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двоюродной 16-летней племянницы. Это подтверждается перепиской школьницы со знакомыми и с самим подозреваемым. Известно, что он работает на местном машиностроительном заводе.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в СУ СКР Ленобласти.
Напомним, тело школьницы с признаками утопления нашли в Улитовом Ручье на окраине Тихвина. Это произошло после того, как мать, обеспокоенная тем, что дочь после школы не вернулась домой, обратилась в полицию.