В ночь на субботу съезд с КАД на Парашютную улицу будет полностью перекрыт

Дата проведения работ: 22 апреля.

На 12-м километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей, с ночи до утра 22 апреля дорожники полностью перекроют для движения автомобильного транспорта съезд №3 — сообщает 47news.

В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» прокомментировали ситуацию, пояснив, что в связи с производством работ по демонтажу теплового укрытия после бетонирования плиты проезжей части, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее стало известно, что в Выборге задержали гражданина Германии.