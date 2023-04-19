Мужчина незаконно пересек границу с Финляндией.

17 апреля 2023 г. в Выборгском районе сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлено и задержано неизвестное лицо, следующее в пешем порядке из Финляндии в Россию.

Видео: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ

В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Федеративной Республики Германия. При себе у иностранца обнаружены банковские карты и наличные денежные средства.

По факту нарушения Государственной границы проинформирована финская сторона.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Указанное лицо судом помещено в следственный изолятор г. Выборга.

Фото: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ

Ранее стало известно, что нетрезвый пациент размахивал ножом в приемном покое больницы в Выборге.