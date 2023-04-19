В Петербурге полуденный выстрел пушки посвятили юбилею управления контрразведки «СМЕРШ»

Залп в Петропавловской крепости приурочили к 80-летию организации.

Выстрел пушки, прогремевшей в полдень 19 апреля в Петропавловской крепости, был посвящен 80-летию со дня создания Главного управления контрразведки «СМЕРШ». Организация занималась поиском нацистских шпионов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Мойка78.

Главное управление контрразведки «СМЕРШ» было создано 19 апреля 1934 года. Организация, название которой расшифровывается как «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!», боролась со шпионажем, диверсиями, дезертирством, терроризмом, членовредительством на фронтах, а также предательством и изменой Родине.

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