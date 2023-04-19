Стало известно, где на Васильевском острове заработает платная парковка

Уже в этом году ряд улиц попадут в зону тарифицируемой стоянки. .

Стало известно, какие улицы на Васильевском острове войдут в зону платной парковки — сообщают Невские Новости.

В этом году в Василеостровском районе её распространят на Наличную улицу, включая дублирующие проезды, а также почти на всю историческую часть острова.

Первые 15 минут будут бесплатными. После начнет действовать почасовая оплата. Планируется, что льготный абонемент за 1 800 рублей в год будет действовать на весь район. Документ сможет оформить как собственник с временной регистрацией, так и при ее отсутствии.

Стоит отметить, что далеко не все петербуржцы вдохновились идеей. Один из жителей Адмиралтейского района подал иск, настаивая на недействительности требования Комтранса создавать платные парковочные. По словам мужчины, это нарушает гражданские права, так как оплатить стоянку доступно только безналичным путем. О том, что необходима альтернатива оплаты наличными, неоднократно заявляли эксперты.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Дмитрий Архипов

Ранее стало известно, что в ночь на субботу съезд с КАД на Парашютную улицу будет полностью перекрыт.