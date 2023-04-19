Никаких криминальных смертей за весь период работы зафиксировано не было.

По информации 78.ru, прокуратура, следователи и Росздравнадзор организовали проверку интерната после сообщения о смерти в нём детей. По словам руководителя многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анны Федермессер, за последнее время там умерли семеро несовершеннолетних.

Все умершие страдали множественными патологиями и умственной отсталостью. У них диагностировали порок сердца, отёк мозга, нарушения питания и дефицит веса.

Родители умерших пациентов к интернату претензий не имели.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что в Петербурге в психоневрологическом интернате погибли семеро детей.