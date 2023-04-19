В Петербурге в психоневрологическом интернате погибли семеро детей

Проверку учреждения организовали городская прокуратура и Росздравнадзор.

Прокуратура Невского района Петербурга проведёт проверку психоневрологического интерната №10 после сообщения о смерти детей — сообщает 78.ru.

В ходе разбирательств прокуратура даст оценку соблюдения должностными лицами учреждения требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию и своевременному оказанию им необходимой помощи. В случае выявления нарушений незамедлительно будет решён вопрос о принятии мер.

Фото: vk.com/Психоневрологический интернат № 10

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