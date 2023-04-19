Обе пострадавшие остались живы.

Как передает 78.ru, во вторник, 18 апреля, стая алабаев накинулась на женщину с ребенком, которые приехали отдохнуть в поселок Волочаевка. В результате нападения у девочки повреждены ноги, спина и живот. Раны зашивали врачи.

Собаки принадлежат хозяйке одного из участков в Рощинском сельском поселении. Мать подростка написала заявление в полицию, чтобы получить компенсацию морального ущерба. Однако владелица животных не признает свою вину.

Фото: smartik.ru

Ранее стало известно, что школьница заявила в полицию о домогательствах возле ТРЦ «Галерея».