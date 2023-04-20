В Ленобласти за последние сутки зарегистрировали 152 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 152 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 20 апреля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+5).
- Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Курковицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+7), Кудрово (+7), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Янино-2 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+2), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+3), Романовка (+1), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Бор (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Светогорск (+6), Коробицыно (+1), Цвелодубово (+1), Рябово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Новый Учхоз (+1), Антелево (+1), Семрино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+10).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1).
- Ломоносовский район: Лебяжье (+2).
- Лужский район: Луга (+4).
- Подпорожский район: Вознесенье (+3), Важины (+1), Кипрушино (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Севастьяново (+1), Кузнечное (+2), Мичуринское (+2), Починок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+17), Гостицы (+2), Старополье (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Шугозеро (+1), Горка (+1), Нюрево (+1), Новое Село (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+2), Форносово (+1), г. Любань (+1).
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19.04.2023 48