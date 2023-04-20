Гадюки окончательно проснулись в Ленобласти — фото

В Ленинградской области окончательно проснулись гадюки, предупредил биолог Павел Глазков.

В частности, в Государственном природном заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленобласти на небольшом участке удалось обнаружить сразу восемь змей.

«В Ленинградской области гадюка обыкновенная встречается повсеместно, а вот в Петербурге она занесена в Красную книгу. Итак, змеи проснулись. Будьте внимательны и осторожны! Пожалуйста, не тревожьте их! Змеи нашего региона не агрессивны, и первыми не нападают», — отметил биолог.

Фото: Павел Глазков

Гадюка является одной из самых распространенных ядовитых змей на территории России. Они не агрессивны и при встрече с человеком обычно пытаются уползти или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Случаи укусов чаще всего происходят по вине самого человека, например, если неожиданно приблизиться к змее. По статистике в России до 90% укушенных гадюками — мужчины.