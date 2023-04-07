Змеи проснулись в Ленобласти и Петербурге. Что делать и чего не делать при встрече с ними?

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, плюсовая температура и солнечная погода поспособствовали выходу из спячки змей на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Читательница сообщила ivbg.ru, что видела змею утром 6 апреля в Тихвинском районе.

photo_2023-04-07_11-16-54
Фото: читательница ivbg.ru

Первые пресмыкающиеся начали просыпаться еще в марте, но встреча с ними была маловероятна из-за снегопадов и морозов. Змеи имеют очаговое распространение, поэтому весной можно встретить сразу несколько особей там же, где проходила зимовка.

В МЧС при встрече со змеей советуют замереть и дать ей возможность уползти. Эксперты отмечают, что ядовитая гадюка не нападает на человека сама и не преследует его, только шипит и делает выпады. Укус возможен, если на нее наступить или схватить ее рукой.

Если змея приняла угрожающую позу, нужно медленно отступить назад. В целом, необходимо избегать резких движений, нельзя выставлять вперед руки и поворачиваться к ней спиной. Если есть палка, ее нужно держать перед собой по направлению к змее.

Вам будет интересно
Змеи проснулись в Ленобласти и Петербурге. Что делать и чего не делать при встрече с ними? Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: алабай выпрыгнул с балкона на проходившую мимо женщину в Купчино. Пострадавшую спасло лишь то, что она – кинолог
В паблике «Новости Купчино» во «ВКонтакте» сообщают: 29 июня на женщину, гулявшую со своей собакой по Бухарестской улице в Купчино, напал алабай, спрыгнувший с балкона первого...
30.06.2022 3358
Автор