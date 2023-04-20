В ведомстве предупредили россиян об опасности покупной клубники.

Россельхознадзор зафиксировал значительное превышение уровня антибиотиков в клубнике, торгуемой на улицах регионов. В одной из партий недавно выявили превышение тетрациклина сразу в 20 раз, сообщает «Радиоточка НСН».

В отрасли не исключают, что в импортной клубнике тоже есть антибиотики: ягоды опускают в специальные растворы, чтобы продлить срок хранения.

Тем временем в Госдуме оценили идею дать россиянам два дополнительных выходных в мае