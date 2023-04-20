Военнослужащий из Волосовского района погиб в ходе спецоперации

В ходе спецоперации погиб житель Волосовского района в Ленобласти, гвардии рядовой Олег Браташенков.
Он погиб 17 апреля, об этом сообщает администрация Калитинского сельского поселения.
В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте церемонии прощания с Олегом Браташенковым дополнительно сообщат.
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18.04.2023 264