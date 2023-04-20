В Петербурге в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва в армию. Об этом сообщил военный комиссар города Сергей Качковский.
Электронные повестки приходят в личный кабинет на портале «Госуслуги», также прорабатывается возможность оповещения через рассылку sms-сообщений.
«В тестовом режиме мы сейчас уже проводим эти мероприятия, уже ряд граждан оповещается электронными повестками, но бумажные повестки, которые были отправлены до призыва — они также приходят гражданам. <…> Если не удается оповестить через «Госулуги» — будем (оповещать) обычной повесткой», — сообщил Качковский.
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11.04.2023 212