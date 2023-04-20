Мусорный полигон компании «Монита» продолжает находится в центре скандала.

В почве обнаружили повышенное содержание нитрат-иона, азот нитритов и цинка — сообщает 78.ru.

В деятельности компании «Монита», являющейся собственником полигона под Вырицей, выявили 33 экологических нарушения.

Кроме того, «Монита» не разработала план рекультивации и не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, у компании не оказалось паспортов свозимых отходов.

Материалы проверки были направлены в правительство Ленобласти и правоохранительные органы.

Фото: Эконадзор Ленобласти

Ранее стало известно, что пожар на полигоне твердых бытовых отходов «Вырицкий» обсудили сегодня в Правительстве Ленобласти.