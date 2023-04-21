Росздравнадзор изъял из продажи препарат для аллергиков и больных раком

Несколько серий лекарства «Преднизолон Эльфа» пропадут из продажи.

Об этом Росздравнадзор сообщает в своем Телеграм.

Отзыв нескольких серий лекарственного препарата «Преднизолон Эльфа» направлен на защиту интересов пациентов, при этом с момента официального отзыва серий препарата прекращается их применение в медицинских организациях и реализация через аптечную сеть, — сообщает ведомство.

В Росздравнадзоре отмечают, что изъятие некоторых серий препарата никак не повлияет на обеспеченность населения и аптек лекарством, поскольку рынок обеспечен препаратами преднизолона.