Александр Дрозденко лично поздравил тосненского ветерана Дмитрия Михайловича Ревина

Накануне Дня Победы губернатор Ленинградской области побывал в гостях у Дмитрия Михайловича, в 97 лет он полон энергии и бодрости.

«Очень рад Вас видеть. Вы ― пример и образец для всех нас! Здоровья крепкого, бодрости, настроения хорошего. Если чем нужно помочь — говорите», поздравил ветерана Александр Юрьевич.

Как отметил Дмитрий Михайлович, главное, что он сейчас может пожелать — это победу нашим войскам.

Дмитрий Михайлович участник Великой Отечественной войны, военную службу начал в Ташкенте в 54-м запасном стрелковом полку. Победу встретил в Ворошиловграде (Луганске). Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», юбилейными медалями. После войны Дмитрий Михайлович 3,5 года служил в Германии, а затем переехал в Грозный. Последние 30 лет ветеран живет в Тосно, вырастил дочь.