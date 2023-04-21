Рецидивист поджег мусорный бак и магазин «Магнит» в Киришах — видео

Мужчина поджег контейнер с мусором, который находился в метре от магазина «Магнит» в Киришах Ленобласти. Это произошло в ночь на 20 апреля.

На кадрах видно, как мужчина достает из мусорных контейнеров содержимое, складывает на землю и поджигает. После чего огонь перекинулся на сетевой магазин. В пожаре пострадала облицовка фасада и входная дверь.

Видео: vk.com/uvo78

Полиция задержала подозреваемого в поджоге – им оказался 52-летний мужчина, который шесть раз был судим за кражи, угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.