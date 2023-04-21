Момент падения боеприпаса и последующего мощного взрыва в Белгороде попал на видео

В сети появилось полное видео, на котором видно падение боеприпаса и его детонации в Белгороде.

Видео: паблик Mash

Взрыв в Белгороде на улице Ватутина произошел вечером 20 апреля. Взрывной волной автомобиль отбросило на крышу магазина, на перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В результате инцидента пострадало три человека. Один отказался от госпитализации, еще двое — в больнице под присмотром врачей. Погибших нет.

В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.