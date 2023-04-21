В Ладоге выловлены первые в 2023 году 50,5 тонн корюшки

Корюшка из Ладоги успешно продается на рынке всей Ленобласти и Северной Столицы

Всего в этом году квота для Ладоги (разрешённый объем добычи без ущерба для природы) составляет 1094 тонны. Добычу корюшки в Ладожском озере ведут 34 организации.

В прошлом году рыбаками акватории озера выловлено 1100 тонн рыбы, что стало самым высоким уловом за последние 6 лет.За соблюдение правил рыболовства следят посты рыбоохраны.

Смольный анонсировал старт сезона финской корюшки с 15 апреля и определил адреса торговых точек. Ожидается, что цены на ассортимент составят около 300 рублей за килограмм. Однако руководитель торговой компании по продаже рыбы Алексей Лебедев рассказал «Невским Новостям», что продавать пока нечего.